ХУСИТЫ РУБЯТ ГЛАВНЫЙ ПОДВОДНЫЙ КАБЕЛЬ: ФИНАНСЫ США УТОНУТ ВМЕСТЕ С НИМ

ФОТО: AKRAMALRASNY/SHUTTERSTOCK ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ 03 ФЕВРАЛЯ 2024 08:00 Йеменские хуситы угрожают подорвать оптоволоконный кабель, который проходит по дну Красного моря, если Соединённые Штаты и Великобритания решат ещё раз атаковать аэропорты на территории Йемена.