Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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ХУСИТЫ РУБЯТ ГЛАВНЫЙ ПОДВОДНЫЙ КАБЕЛЬ: ФИНАНСЫ США УТОНУТ ВМЕСТЕ С НИМ

ХУСИТЫ РУБЯТ ГЛАВНЫЙ ПОДВОДНЫЙ КАБЕЛЬ: ФИНАНСЫ США УТОНУТ ВМЕСТЕ С НИМ

ФОТО: AKRAMALRASNY/SHUTTERSTOCK ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ 03 ФЕВРАЛЯ 2024 08:00 Йеменские хуситы угрожают подорвать оптоволоконный кабель, который проходит по дну Красного моря, если Соединённые Штаты и Великобритания решат ещё раз атаковать аэропорты на территории Йемена.

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Комментарии
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Дмитрий Зимнюков
Петров с Башаровым, если посвободней, заскочите в ЙЕМЕН, помогите парням с кабелем, заодно на красном море покупаетесь.)))
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4 час.
Вячеслав
Ага и акул покормите.
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2 час.
павел свиридов
Вовсе не обязательно! Пуганного пугать - только время терять!
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30 мин.

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