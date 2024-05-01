Украине предначертано поражение: арабское издание раскрыло сценарии конфликта

МОСКВА, 1 мая, ФедералПресс. Одобренная США помощь Украине недостаточна, а вооруженные силы страны обречены на «затяжное поражение», пишет Al Khaleej – ежедневная широкоформатная газета на арабском языке, издаваемая в ОАЭ.
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