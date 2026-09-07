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Аккумулятор за 30 долларов работает при -40 °C и на высоте 10 км: представлен Nitecore NL1840AW формата 18650

Аккумулятор за 30 долларов работает при -40 °C и на высоте 10 км: представлен Nitecore NL1840AW формата 18650

Элемент питания обходится без подогрева Nitecore представила необычный литий-ионный аккумулятор NL1840AW формата 18650, рассчитанный на эксплуатацию в экстремально холодных условиях.

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