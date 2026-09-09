В Калуге водитель ВАЗ-2115 врезался в троллейбус

Столкновение произошло из-за попытки водителя ВАЗ-2115 проехать на красный свет. Пострадал только сам нарушитель, ему потребовалась помощь медиковНакануне в 23:46 у дома №359/1 по Московской улице в Калуге 21-летний водитель за рулем ВАЗ-2115 попытался проехать на красный свет, в результате чего столкнулся с троллейбусом, которым управляла 48-летняя женщина.