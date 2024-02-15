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Артем Усс назвал свой побег из-под стражи в Италии внезапным

Артем Усс назвал свой побег из-под стражи в Италии внезапным

Российский предприниматель, сын экс-губернатора Красноярского края Артем Усс сообщил, что его побег из-под домашнего ареста в Италии стал для него внезапным, кроме этого, он отверг слухи о якобы приобретении услуг для побега его семьей.

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