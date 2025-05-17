БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ВКС почти полгода не используют гиперзвуковые «Кинжалы» для атак по Украине

ВКС почти полгода не используют гиперзвуковые «Кинжалы» для атак по Украине

18 марта 2022 года ВКС России впервые применили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» (9-А-7660 или Х-47М2) по цели на Украине, уничтожив крупный подземный склад боеприпасов в Ивано-Франковской области.

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