Новый российский учебник по истории для вузов будет иметь 6 вариантов

Заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский заявил, что учебник истории для непрофильных специальностей в высших учебных заведений готовится в шести вариантах, имеющих общую основу, но обладающих различиями в зависимости от области знаний.
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