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«Штаны как штаны»: как Валерий Леонтьев из тундры дошёл до «Золотого Орфея»

«Штаны как штаны»: как Валерий Леонтьев из тундры дошёл до «Золотого Орфея»

В марте 1949 года метель засыпала село Усть-Уса в Республике Коми по самые окна. Роды принимали в фельдшерском пункте — единственном месте, где это было возможно, — при свете керосиновой лампы.

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