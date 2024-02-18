Малахов опроверг свою причастность к успеху Юлии Барановской на ТВ

Знаменитый шоумен Андрей Малахов совершенно не считает себя "виновным" в удачной карьере Юлии Барановской, несмотря на заверения самой ведущей о том, что именно его "благословение" стало причиной яркого взлета ее телекарьеры.
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