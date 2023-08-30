Военное обозрение

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Русификация и развитие. Как «Муравьёв-вешатель» восстановил порядок в западных губерниях

Русификация и развитие. Как «Муравьёв-вешатель» восстановил порядок в западных губерниях

Атака русских кирасир на позиции косиньеров. Худ. Томас Дж. Баркер (1872) Первые успехи польских повстанцев В Варшавском военном округе было около 90 тыс.

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