Что же случилось? Всего за 10 дней РФ покинули почти 100 тыс мужчин из Узбекистана

В центре вашего внимания Рынок труда сегодня живёт в ритме постоянных перемен - внешние обстоятельства всё чаще становятся поворотной точкой в судьбах людей.
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