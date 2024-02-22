Турпром: в Турции отменили незыблемое правило заселения в отели

В Турции по суду отменили давно устоявшееся и казавшееся незыблемым правило о запрете на заселения в один номер одновременно двух мужчин, и за продолжение его соблюдения можно нарваться на значительные штрафы.
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