Боец ВС РФ: чудом выжил при налаживании радиосвязи у Авдеевки под дронами ВСУ

Капитан Павел Долгов, который командует ротой радиоспутниковой связи группировки «Центр» ВС РФ, поделился на видео, предоставленном ТАСС Минобороны России, что его подразделение чудом выжило после атаки дронов ВСУ во время налаживания связи в районе населенного пункта Авдеевка.