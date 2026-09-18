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Царьград

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«Это обман зрения»: криминалист разнес «кровавую улику» в деле Усольцевых

«Это обман зрения»: криминалист разнес «кровавую улику» в деле Усольцевых

Пятна, похожие на кровь, на снимках с места исчезновения семьи Усольцевых могут быть оптической иллюзией, считает криминалист Михаил Игнатов.

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