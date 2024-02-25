Досрочное голосование на выборах президента стартовало в России

Известия/ Дмитрий Коротаев В России стартовало досрочное голосование на выборах президента. Оно проходит в отдалённых и труднодоступных районах страны в местах, где нет постоянного транспортного сообщения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии