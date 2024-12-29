Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 740 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • миссис Кнопка
    Какая Олимпиада - такие и медали😂😂😂"Медали заржавели...
  • реванш
    Что заслуживаете, то и получили...)))"Медали заржавели...
  • Владимир Грачев
    Намаз совершается, если я не ошибаюсь, в сторону Мекки. В данном случае выбор направления странный! Или нет?Намаз в магазине

Новые власти в САР не хотят, чтобы Россия покинула страну «в ущерб ее отношениям с Сирией»

Новый лидер и главарь ХТШ Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Al Arabiya.Отношения с Россией он охарактеризовал как важные и отметил, что необходимо сохранить взаимное уважение: «Мы не хотим, чтобы Россия покинула Сирию таким образом, который не соответствует её отношениям с нами».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх