SHOT: в России хотят запретить конфеты Skittles

В России поступило требование о запрете продаж Skittles. Медицинские эксперты утверждают, что кислые разноцветные леденцы могут провоцировать развитие рака и в будущем привести к бесплодию у девочек-подростков.
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