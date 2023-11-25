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SHOT: в России хотят запретить конфеты Skittles

SHOT: в России хотят запретить конфеты Skittles

В России поступило требование о запрете продаж Skittles. Медицинские эксперты утверждают, что кислые разноцветные леденцы могут провоцировать развитие рака и в будущем привести к бесплодию у девочек-подростков.

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