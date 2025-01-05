Сборная США вышла в финал молодежного ЧМ по хоккею, обыграв Чехию

Сборная США стала вторым финалистом проходящего в Канаде молодежного чемпионата мира по хоккею. В своем полуфинале являющиеся действующими чемпионами мира среди молодежи американцы в напряженной борьбе переиграли команду Чехии.
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