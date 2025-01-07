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Картина дня. Финансы

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Экономическая политика Трампа будет основана на протекционизме

Экономическая политика Трампа будет основана на протекционизме

Новая экономическая политика избранного президента США Дональда Трампа будет основываться на протекционизме и упоре на интересах частных компаний страны, а также будет включать в себя снижение налогов - все это приведет к большому дефициту бюджета, заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

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