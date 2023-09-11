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Евгений Сатановский: Советский Союз, как обновлённая форма существования Российской империи, закончился

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Комментарии
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Андрей Ворожейкин
Прото возмутительно, торгаши никогда не считались &quot;элитой&quot;, это была кучка наворовавших денег плебеев! Что изменилось в сознании людей для такого переворота? Неужели грех Жадности зашорил глаза?
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