Евгений Сатановский: Советский Союз, как обновлённая форма существования Российской империи, закончился

Интересно наблюдать за комментариями политически активной публики насчёт состояния и перспектив наших отношений с Арменией, Казахстаном и прочими пока ещё не до конца подмятыми под себя американцами, англичанами, турками и прочими серьёзными игроками республиками постсоветского пространства.