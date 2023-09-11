Евгений Сатановский: Советский Союз, как обновлённая форма существования Российской империи, закончился
Интересно наблюдать за комментариями политически активной публики насчёт состояния и перспектив наших отношений с Арменией, Казахстаном и прочими пока ещё не до конца подмятыми под себя американцами, англичанами, турками и прочими серьёзными игроками республиками постсоветского пространства.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Прото возмутительно, торгаши никогда не считались "элитой", это была кучка наворовавших денег плебеев! Что изменилось в сознании людей для такого переворота? Неужели грех Жадности зашорил глаза?
Свежие комментарии