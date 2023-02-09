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«Волга» о поле перед матчем с «Зенитом»: «Трава растет, но не как летом. Агроном говорит, что все идет по плану»

«Волга» о поле перед матчем с «Зенитом»: «Трава растет, но не как летом. Агроном говорит, что все идет по плану»

Пресс-атташе «Волги» рассказал о состоянии газона в преддверии домашнего матча с «Зенитом». Игра состоится 25 февраля в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов).

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