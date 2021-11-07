Газета «Культура»

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Студия «Час ханат» победила на танцевальном конкурс-фестивале «АРЕНА»

Студия «Час ханат» победила на танцевальном конкурс-фестивале «АРЕНА»

Победителем проходившего в Конгресс-холле Сибирского Федерального Университета города Красноярска с 30 по 31 октября VIII Международного фестиваля-конкурса народной и современной хореографии «АРЕНА» стала студия «Час ханат», сообщает ИА «Хакасия».

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