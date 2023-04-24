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Омский НПЗ организовал обучение для победителей грантового конкурса

Омский НПЗ организовал обучение для победителей грантового конкурса

Тринадцать омичей, получивших грантовую поддержку Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ) "Газпром нефти", приняли участие в командной деловой игре в рамках обучающей сессии, которая поможет им более эффективно реализовать свои проекты.

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