Омский НПЗ организовал обучение для победителей грантового конкурса

Тринадцать омичей, получивших грантовую поддержку Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ) "Газпром нефти", приняли участие в командной деловой игре в рамках обучающей сессии, которая поможет им более эффективно реализовать свои проекты.
Тринадцать омичей, получивших грантовую поддержку Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ) "Газпром нефти", приняли участие в командной деловой игре в рамках обучающей сессии, которая поможет им более эффективно реализовать свои проекты.
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