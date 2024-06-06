Ветеран СВО рассказал, какую помощь ему оказали в филиале фонда «Защитники Отечества»

Социальные координаторы фонда работают по всей Карелии. Карельский филиал фонда «Защитники отечества» уже на протяжении года оказывает персональное сопровождение ветеранов СВО, уволенных с военной службы, и членов семей погибших бойцов.
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