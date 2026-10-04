Легенды спорта и вековой путь «Динамо»: как прошел «Спортивный диктант» в Казани

Фото с отчетной конференции ФСО «Динамо» РТ 2025 года Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Более 130 студентов и преподавателей приняли участие во Всероссийской просветительской акции «Спортивный диктант», которая уже во второй раз прошла на площадке Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма.
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