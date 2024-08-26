Россия пропустила заседание ООН, пообещав соблюдать гуманитарное право

Швейцария приняла членов Совета Безопасности ООН на заседании в Женеве, чтобы подтвердить свою приверженность международному гуманитарному праву, описав «тревожную» глобальную ситуацию, характеризующуюся более чем 120 вооруженными конфликтами.
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