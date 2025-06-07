Ещё 76 запусков Starship и 152 посадок (Starship и Super Heavy) в год: SpaceX строит две площадки на знаменитом мысе Канаверал

SpaceX собирается преобразовать космический стартовый комплекс (SLC)-37 на станции космических сил на мысе Канаверал (CCSFS) в центр для своей ракеты Starship/Super Heavy, согласно проекту Заявления о воздействии на окружающую среду, опубликованному в июне 2025 года.