В Челябинске еще один депутат заявил о банкротстве

Еще один челябинский депутат заявил о банкротстве. Как передает корреспондент РИА «Новый День», иск о признании себя банкротом в арбитражный суд Челябинской области подал депутат Металлургического районного совета Челябинска Эркин Маматов.
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