Глава ведомства поручил доложить по информации о проживании многодетной семьи из Свердловской области в непригодном жилье

В средствах массовой информации сообщалось, что многодетная жительница города Екатеринбурга длительное время пытается добиться ремонта и признания аварийным жилого дома, в котором проживает с четырьмя несовершеннолетними детьми на условиях соцнайма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии