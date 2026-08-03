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Происшествия

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Глава ведомства поручил доложить по информации о проживании многодетной семьи из Свердловской области в непригодном жилье

Глава ведомства поручил доложить по информации о проживании многодетной семьи из Свердловской области в непригодном жилье

В средствах массовой информации сообщалось, что многодетная жительница города Екатеринбурга длительное время пытается добиться ремонта и признания аварийным жилого дома, в котором проживает с четырьмя несовершеннолетними детьми на условиях соцнайма.

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