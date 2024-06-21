Создатели Nobody Wants to Die поделились новыми концепт-артами и подробностями игры ...

Создатели Nobody Wants to Die поделились новыми концепт-артами и подробностями игрыСтудия Critical Hit Games опубликовала дневник разработчиков, в котором продемонстрировала новые концепт-арты и поделилась подробностями своей предстоящей игры Nobody Wants to Die.
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