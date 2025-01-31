Любовь и лавина: самые интересные театральные премьеры января

В московских театрах в январе удивлялись магическому будущему братьев Стругацких, сочувствовали бывшему работяге времен нэпа, который жаждет «изящного», и спасались от схода лавины, вызванной ранними схватками.
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