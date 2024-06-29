Индонезия вслед за США вводит пошлины до 200% на товары из Китая

Намерение правительства Индонезии ввести импортные пошлины до 200% на китайские товары, для смягчения последствий торговой войны между США и Китаем, озвучил министр торговли Индонези Зулифли Хасан, 29 июня сообщило ИА ANTARA.
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