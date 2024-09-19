ХАМАС приветствовал резолюцию Генассамблеи ООН, обязывающую Израиль прекратить оккупацию палестинских территорий

Палестинское движение сопротивления ХАМАС приветствовало резолюцию Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая обязала израильский режим прекратить незаконную оккупацию палестинских территорий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии