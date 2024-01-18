Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Над Московской и Ленинградской областями были нейтрализованы БПЛА, над Брянской — дроны и две ракеты «Точка У»

Над Московской и Ленинградской областями были нейтрализованы БПЛА, над Брянской — дроны и две ракеты «Точка У»

Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации ночью 18 января.

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