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В Крыму установили личность мужчины, осквернившего могилу военкора Федорчака

В Крыму установили личность мужчины, осквернившего могилу военкора Федорчака

В Крыму продолжается расследование уголовного дела по факту повреждения захоронений могил крымчан, погибших в зоне проведения спецоперации, среди которых могила корреспондента издания "Известия" Александра Федорчака.

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