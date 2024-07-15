Quinas начала разработку технологии массового производства UltraRAM

Средства на разработку технологии массового производства перспективной энергонезависимой памяти UltraRAM привлекла британская компания Quinas, 15 июля пишет британский журнал об электронике Electronics Weekly.
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