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Версии города-сада: гид по ландшафтным инсталляциям фестиваля в Царицыне

Версии города-сада: гид по ландшафтным инсталляциям фестиваля в Царицыне

До 30 августа в музее-заповеднике «Царицыно» продолжает работу IX Фестиваль исторических садов. Авторы проекта — архитекторы, партнёры и друзья музея — представляют собственные прочтения концепции города-сада.

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