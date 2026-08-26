Версии города-сада: гид по ландшафтным инсталляциям фестиваля в Царицыне

До 30 августа в музее-заповеднике «Царицыно» продолжает работу IX Фестиваль исторических садов. Авторы проекта — архитекторы, партнёры и друзья музея — представляют собственные прочтения концепции города-сада.
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