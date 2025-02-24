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FinFax - Новости банков и вкладов

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Кредитные просрочки в России: зарплата задерживается у 27% заемщиков

Кредитные просрочки в России: зарплата задерживается у 27% заемщиков

Задержка зарплаты — основная причина просрочек по кредитам среди россиян. По данным опроса банка, 27% заемщиков объясняют свои просрочки именно этой проблемой, сообщил ТАСС директор "Розничное взыскание и урегулирование" Денис Кузнецов.

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