Блинкен заявил о получении ХАМАС "щедрого" предложения по перемирию

Global Look Press/Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com Представителям палестинского движения ХАМАС якобы было передано "очень щедрое" предложение по договоренностям об объявлении перемирия в секторе Газа и освобождении израильских заложников.
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