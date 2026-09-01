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Банк России сохранил до 9 марта 2027 года ограничения на снятие наличной валюты

Банк России сохранил до 9 марта 2027 года ограничения на снятие наличной валюты

Центробанк РФ продлил еще на полгода ограничения на выдачу наличной иностранной валюты. Новые рамки периода действуют до 9 марта 2027 года.

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