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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Опубликованы детальные изображения каждого кристалла процессоров Intel Arrow Lake...

Опубликованы детальные изображения каждого кристалла процессоров Intel Arrow Lake...

Опубликованы детальные изображения каждого кристалла процессоров Intel Arrow Lake-SОбозреватель HardwareLuxx Андреас Шиллинг (Andreas Schilling) опубликовал изображения чиплетов настольных процессоров Intel Arrow Lake-S с пояснениями, демонстрирующими внутреннюю компоновку вычислительного блока с ядрами этих процессоров, а также вспомогательных чиплетов.

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