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Foreign Affairs (США): Тайваню нужен более маневренный флот

Foreign Affairs (США): Тайваню нужен более маневренный флот

Тайвань традиционно отдает предпочтение крупным кораблям, таким как эсминцы и фрегаты, которые составляют основу его флота.

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