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«Новые люди» определили кандидатов в депутаты Заксобрания Красноярского края

«Новые люди» определили кандидатов в депутаты Заксобрания Красноярского края

В прошедшую субботу на острове Татышев прошло праймериз партии «Новые люди» на котором определили … .

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Александр
Какая же убогая эта клоунада с партийными списками (скорее похожими на списки очереди покупателей перед распродажей), желающих «порулить», а на деле протиснуться в клуб узаконенных проходимцев и бездельников, все гражданские права имеющих и ни за что не отвечающих. Только граждане как были бесправными, так и остаются таковыми. И над ними безнаказанно куражатся клишасы, грефы, чубайсы и пр., и пр.

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