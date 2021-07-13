«Новые люди» определили кандидатов в депутаты Заксобрания Красноярского края

SibnovostiruПолитика«Новые люди» определили кандидатов в депутаты Заксобрания Красноярского краяВ прошедшую субботу на острове Татышев прошло праймериз партии «Новые люди» на котором определили … .Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААлександрКакая же убогая эта клоунада с партийными списками (скорее похожими на списки очереди покупателей перед распродажей), желающих «порулить», а на деле протиснуться в клуб узаконенных проходимцев и бездельников, все гражданские права имеющих и ни за что не отвечающих. Только граждане как были бесправными, так и остаются таковыми. И над ними безнаказанно куражатся клишасы, грефы, чубайсы и пр., и пр.Комментировать
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