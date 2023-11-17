США грозят ядерным ударом по Москве и Петербургу «новой бомбой»

Boris Max

Автору набраться терпения и проанализировать всю статью, а не куски прописывать... по автору получается русские будут сидеть и смотреть как на Россию ракеты надвигаются... И КАК СКАЗАЛ ВВП -АМЕРИКАНЦЫ УЖЕ НЕ УВИДЯТ КУДА ПРИЛЕТЕЛИ ИХ РАКЕТЫ!