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В Омске на турнире SFC-4 выступит экс-солистка группы «Серебро»

В Омске на турнире SFC-4 выступит экс-солистка группы «Серебро»

Она станет музыкальным гостем на мероприятии. Через неделю, 18 июня, в СК «Красная Звезда» пройдёт бойцовский турнир Shlemenko Fighting Championship, организованный экс-чемпионом Bellator Александром Шлеменко.

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