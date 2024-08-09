В подмосковном Жуковском полицейские пресекли нарушения миграционного законодательства

Сотрудники полиции ОМВД России по г.о. Жуковский при поддержке Росгвардии в рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконной миграции, проверили два общежития, а также складской комплекс, расположенные на территории округа.