Russia and Ukraine exchanged civilians on the Belarusian-Ukrainian border

Russia and Ukraine exchanged civilians with the mediation of Belarus. As "BelTA" agency clarifies, the exchange took place on the Belarusian-Ukrainian border at the "Novaya Guta" checkpoint.
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