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В Роскачестве озвучили нюансы энергосберегающего режима в смартфонах

В Роскачестве озвучили нюансы энергосберегающего режима в смартфонах

Постоянно включенная функция энергосберегающего режима в смартфонах может помешать нормальной работе устройства, рассказал в интервью радио Sputnik 29 сентября старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

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