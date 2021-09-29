В Роскачестве озвучили нюансы энергосберегающего режима в смартфонах

Постоянно включенная функция энергосберегающего режима в смартфонах может помешать нормальной работе устройства, рассказал в интервью радио Sputnik 29 сентября старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.
Постоянно включенная функция энергосберегающего режима в смартфонах может помешать нормальной работе устройства, рассказал в интервью радио Sputnik 29 сентября старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.
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