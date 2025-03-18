Группу женщин-штурмовиков ликвидировали под Покровском

ТАСС: ВС России ликвидировали группу женщин-штурмовиков под Покровском ВС России ликвидировали группу женщин-штурмовиков 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» под Покровском (Красноармейском), сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
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