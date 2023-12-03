День Введения во храм Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать 4 декабря Евгения Комарова4 декабря 2023 года отмечается один из значимых праздников в православном календаре — День Введения во храм Пресвятой Богородицы.
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